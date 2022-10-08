Крымский мост горит из-за подрыва грузовика, - оккупанты
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Российские власти озвучили свою версию причин пожара на мосту, который соединяет оккупированный Крымский полуостров с РФ.
Об этом заявили в Национальном антитеррористическом комитете России, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РосСМИ.
По версии россиян, подрыв грузовика привел к возгоранию 7 топливных цистерн и частичному обрушению двух пролетов моста.
Как сообщалось, с утра 8 октября на Крымском мосту начался сильный пожар. Движение по мосту перекрыли, оккупанты собираются запустить паромную переправу.