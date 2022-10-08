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Крымский мост горит из-за подрыва грузовика, - оккупанты

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Крымский мост горит из-за подрыва грузовика, - оккупанты
Российские власти озвучили свою версию причин пожара на мосту, который соединяет оккупированный Крымский полуостров с РФ.

Об этом заявили в Национальном антитеррористическом комитете России, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РосСМИ.

По версии россиян, подрыв грузовика привел к возгоранию 7 топливных цистерн и частичному обрушению двух пролетов моста.

Как сообщалось, с утра 8 октября на Крымском мосту начался сильный пожар. Движение по мосту перекрыли, оккупанты собираются запустить паромную переправу.

Смотрите: Автодорога на Крымском мосту частично разрушена. ВИДЕО

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Топ комментарии

  • Серая Лиса
    Який зараз стоїть свинособачий вереск за парєбріком!!!
  • Deodar Revolution
    Взвейтесь кострами
    бочки с бензином
    мы - пионеры
    жопа - резина
  • Борменталь Незабаром
    то був підрив не вантажівки, а пукана
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