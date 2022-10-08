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Крымский мост - хорошая иллюстрация того, что будет со всеми "притязаниями" рашистов присвоить нашу землю, - Порошенко

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Крымский мост - хорошая иллюстрация того, что будет со всеми "притязаниями" рашистов присвоить нашу землю, - Порошенко
Петр Порошенко высказался о взрыве на Крымском мосту, отметив, что так будет со всеми попытками оккупантов присвоить украинскую землю.

Об этом Петр Порошенко написал на своей странице в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

"Субботнее утро у оккупантов начинается не с кофе.

Скажу культурно: россияне, что с лицом?

Крымский мост — хорошая иллюстрация того, что будет со всеми "притязаниями" раши$тов присвоить нашу землю", - написал Порошенко.

Смотрите: Последствия взрыва на Крымском мосту. ВИДЕО

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