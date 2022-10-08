Крымский мост - хорошая иллюстрация того, что будет со всеми "притязаниями" рашистов присвоить нашу землю, - Порошенко

Петр Порошенко высказался о взрыве на Крымском мосту, отметив, что так будет со всеми попытками оккупантов присвоить украинскую землю.