Крымский мост - хорошая иллюстрация того, что будет со всеми "притязаниями" рашистов присвоить нашу землю, - Порошенко
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Петр Порошенко высказался о взрыве на Крымском мосту, отметив, что так будет со всеми попытками оккупантов присвоить украинскую землю.
Об этом Петр Порошенко написал на своей странице в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.
"Субботнее утро у оккупантов начинается не с кофе.
Скажу культурно: россияне, что с лицом?
Крымский мост — хорошая иллюстрация того, что будет со всеми "притязаниями" раши$тов присвоить нашу землю", - написал Порошенко.