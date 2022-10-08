Общие боевые потери РФ с начала войны – около 62 060 человек, 266 самолетов, 234 вертолета, 2472 танка, 1459 артсистем, 5111 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
9 07212
Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 8 октября потери личного состава противника составляют около 62 060 человек.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.10 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 62 060 (+380) человек ликвидировано,
- танков - 2472 (+6) ед,
- боевых бронированных машин - 5111 (+18) ед,
- артиллерийских систем - 1459 (+4) ед,
- РСЗО - 345 (+1) ед,
- средства ПВО - 180 (+3) ед,
- самолетов - 266 (+0) ед,
- вертолетов - 234 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1079 (+12),
- крылатые ракеты – 246 (+0),
- корабли /катера -15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3875 (+13) ед,
- специальная техника – 136 (+1).
"Наибольшие потери противник понес на Донецком, Бахмутском и Краматорском направлениях", - отметили в Генштабе.