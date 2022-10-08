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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 62 060 человек, 266 самолетов, 234 вертолета, 2472 танка, 1459 артсистем, 5111 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 62 060 человек, 266 самолетов, 234 вертолета, 2472 танка, 1459 артсистем, 5111 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 8 октября потери личного состава противника составляют около 62 060 человек.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.10 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 62 060 (+380) человек ликвидировано,
  • танков - 2472 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин - 5111 (+18) ед,
  • артиллерийских систем - 1459 (+4) ед,
  • РСЗО - 345 (+1) ед,
  • средства ПВО - 180 (+3) ед,
  • самолетов - 266 (+0) ед,
  • вертолетов - 234 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1079 (+12),
  • крылатые ракеты – 246 (+0),
  • корабли /катера -15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3875 (+13) ед,
  • специальная техника – 136 (+1).

"Наибольшие потери противник понес на Донецком, Бахмутском и Краматорском направлениях", - отметили в Генштабе.

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 62 060 человек, 266 самолетов, 234 вертолета, 2472 танка, 1459 артсистем, 5111 бронированных машин 01

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Топ комментарии

  • Топ Ган
    + ще один міст
  • Mykola Trofimenko a12d9878
    Такий варіант краще виглядає
  • Bob Fayn
    Повідомляють, що на відео бавовна в Іловайську В ночь на 8 октября Вооруженные Силы Украины нанесли ракетные удары по складу временно оккупированного Россией Иловайска Донецкой области. В результате обстрелов произошел мощный пожар. https://t.me/operativnoZSU/46862
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