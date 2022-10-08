Общие боевые потери РФ с начала войны – около 62 060 человек, 266 самолетов, 234 вертолета, 2472 танка, 1459 артсистем, 5111 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 8 октября потери личного состава противника составляют около 62 060 человек.