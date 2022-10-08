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Автобусные и железнодорожные рейсы между оккупированным Крымом и РФ отменены. Продажа билетов прекращена

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Автобусные и железнодорожные рейсы между оккупированным Крымом и РФ отменены. Продажа билетов прекращена
Продажа билетов на поезда в Крым и из него прекращена, а все автобусные рейсы из Крыма в Россию отменены.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают РосСМИ со ссылкой на "Российские железные дороги" и автобусные перевозчики.

"Прекращена продажа билетов на поезда в Крым", - говорится в сообщении.

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Также в ведомстве сообщили, что из-за взрыва все поезда в сообщении с Крымом, которые планировалось отправить в ближайшее время, временно не будут отправляться. Также скованы и все автобусные рейсы из Крыма в материковую часть РФ.

Топ комментарии

  • Олександр Дніпро
  • Олександр Дніпро
  • arye z.
    "Смотрит старуха, а перед ней разбитое корыто..."

    С чего начал, к тому же и пришел.
    Только в намного-намного худшей ситуации.
    Чего же тебе не хватало, "старуха" ты, тупорылая?
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