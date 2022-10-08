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Прогнозов по восстановлению Крымского моста не даем, - Песков

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Прогнозов по восстановлению Крымского моста не даем, - Песков
Власти России не дают прогнозов относительно того, когда возможно возобновление движения по Крымскому мосту.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Прогнозов по срокам восстановления Крымского моста пока нет", - сказал он.

"Советник" оккупационного "главы Крыма" Олег Крючков заявил об организации сухопутного коридора к полуострову через оккупированные территории Украины.

"Налажен сухопутный коридор через новые регионы", - сообщил он.

Смотрите: На крымских АЗС образовались очереди. ВИДЕО

Как сообщалось, с утра 8 октября на Крымском мосту разгорается сильный пожар. Движение по мосту перекрыли, оккупанты собираются запустить паромную переправу. На АЗС на полуострове образовались огромные очереди.

По версии россиян, пожар произошел из-за подрыва грузовика с автоцистернами. Путин создал из-за пожара правительственную комиссию.

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Топ комментарии

  • три - пятнадцать
    так коли там в Аліни день народження, кажете?
  • Вася Шевченко f77d76ba
    классику надо знать...


    ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА
    С. МАРШАК (1943г)

    В ноябре сезон закрыт.
    Замерли курорты.
    А в Крыму фашист сидит,
    К берегам припертый.
    Перерезали пути
    Пушки да винтовки,
    И фашисту не найти
    Дверцы в мышеловке.

    Он мечтал
    собрать в Крыму
    Много винограда,
    Но теперь уже ему
    Ничего не надо.
    Смотрит в даль
    морскую он,
    Хмурый и печальный.
    Для него теперь сезон
    Настает купальный.
  • Роман Єжов
    КАЦАПИ , ШО З ЇБАЛОМ ?!!!
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