Прогнозов по восстановлению Крымского моста не даем, - Песков
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Власти России не дают прогнозов относительно того, когда возможно возобновление движения по Крымскому мосту.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
"Прогнозов по срокам восстановления Крымского моста пока нет", - сказал он.
"Советник" оккупационного "главы Крыма" Олег Крючков заявил об организации сухопутного коридора к полуострову через оккупированные территории Украины.
"Налажен сухопутный коридор через новые регионы", - сообщил он.
Как сообщалось, с утра 8 октября на Крымском мосту разгорается сильный пожар. Движение по мосту перекрыли, оккупанты собираются запустить паромную переправу. На АЗС на полуострове образовались огромные очереди.
По версии россиян, пожар произошел из-за подрыва грузовика с автоцистернами. Путин создал из-за пожара правительственную комиссию.