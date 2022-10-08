Россияне обстреляли Черниговщину из артиллерии

Российская армия под утро субботы обстреляла Черниговщину из артиллерии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ОК "Північ".

"С 03:35 до 03:45 зафиксировали 15 приходов, вероятно из миномета 120 мм, в район пограничного населенного пункта Николаевка. С 03:40 до 03:45 наблюдатели сообщили о еще 2 приходах, вероятно из САУ, в районе Хреновки", – говорится в сообщении.

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Указывается. что потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.