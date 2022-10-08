Российские оккупанты ограничат в Крыму продажу круп, муки и сахара
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Оккупационные власти Крыма ограничили продажу товаров бакалейной группы до 3 килограммов в одни руки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в телеграмме росСМИ.
Как отмечается, на Крымском полуострове ограничена продажа товаров бакалейной группы – максимум 3 килограмма в одни руки.
По словам заместителя министра промышленной политики Крыма Ирины Мезавцовой, сделано это во избежание искусственного ажиотажа.
В министерстве уточнили, что запасов продовольствия в Крыму хватит на 55 дней.