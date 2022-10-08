С обеих сторон Крымского моста образовалась пробка из судов

После пожара на Крымском мосту наблюдается морская пробка в Черном и Азовском морях.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга движения кораблей и судов Marine Traffic, сообщает Цензор.НЕТ.

Десятки судов стоят на месте в Азовском море, ожидая прохода через Крымский мост.

Также пробка из десятков судов, ожидающих разрешения на прохождение, образовалась со стороны Черного моря.

Как сообщалось, с утра 8 октября на Крымском мосту разгорается сильный пожар. Движение по мосту перекрыли, оккупанты собираются запустить паромную переправу. На АЗС на полуострове образовались огромные очереди.

По версии россиян, пожар произошел из-за подрыва грузовика с автоцистернами. Путин создал из-за пожара правительственную комиссию.

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