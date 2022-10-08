В СБУ отреагировали на взрыв на Крымском мосту: "Светает, мост хорошо пылает; соловей в Крыму СБУ встречает"
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В Службе безопасности Украины отреагировали на взрыв на Крымском мосту 8 октября.
Как информирует Цензор.НЕТ, на странице СБУ в Facebook опубликовали фото разрушенного моста и сообщения:
"Светает,
Мост хорошо пылает;
Соловей в Крыму
СБУ встречает.
Сегодня - отличный повод, чтобы немного перефразировать слова нашего Кобзаря".
Водночас офіційно у СБУ поки не коментують свою участь у цих подіях.
Напомним, 8 октября утром на Крымском мосту произошел пожар в результате взрыва. По версии россиян, подрыв грузовика привел к возгоранию 7 топливных цистерн и частичному обрушению двух пролетов моста.