В СБУ отреагировали на взрыв на Крымском мосту: "Светает, мост хорошо пылает; соловей в Крыму СБУ встречает"

В Службе безопасности Украины отреагировали на взрыв на Крымском мосту 8 октября.

Как информирует Цензор.НЕТ, на странице СБУ в Facebook опубликовали фото разрушенного моста и сообщения:

"Светает,

Мост хорошо пылает;

Соловей в Крыму

СБУ встречает.

Сегодня - отличный повод, чтобы немного перефразировать слова нашего Кобзаря".

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Водночас офіційно у СБУ поки не коментують свою участь у цих подіях.

Напомним, 8 октября утром на Крымском мосту произошел пожар в результате взрыва. По версии россиян, подрыв грузовика привел к возгоранию 7 топливных цистерн и частичному обрушению двух пролетов моста.