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В СБУ отреагировали на взрыв на Крымском мосту: "Светает, мост хорошо пылает; соловей в Крыму СБУ встречает"

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В Службе безопасности Украины отреагировали на взрыв на Крымском мосту 8 октября.

Как информирует Цензор.НЕТ, на странице СБУ в Facebook опубликовали фото разрушенного моста и сообщения:

"Светает,
Мост хорошо пылает;
Соловей в Крыму
СБУ встречает.

Сегодня - отличный повод, чтобы немного перефразировать слова нашего Кобзаря".

В СБУ отреагировали на взрыв на Крымском мосту: Светает, мост хорошо пылает; соловей в Крыму СБУ встречает 01

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Водночас офіційно у СБУ поки не коментують свою участь у цих подіях.

Напомним, 8 октября утром на Крымском мосту произошел пожар в результате взрыва. По версии россиян, подрыв грузовика привел к возгоранию 7 топливных цистерн и частичному обрушению двух пролетов моста.

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Топ комментарии

  • Чайка Київ
    Потролили.

    Захотілось оригіналом насолодитися.

    Тарас Шевченко

    СВІТАЄ, КРАЙ НЕБА ПАЛАЄ





    ...Світає,

    Край неба палає;
    Соловейко в темнім гаї
    Сонце зострічає.
    Тихесенько вітер віє,
    Степи, лани мріють,
    Меж ярами над ставами
    Верби зеленіють.
    Сади рясні похилились,
    Тополі по волі
    Стоять собі, мов сторожа,
    Розмовляють з полем.
    І все то те, вся країна,
    Повита красою,
    Зеленіє, вмивається,
    Дрібною росою,
    Споконвіку вмивається,
    Сонце зострічає...
    І нема тому почину,
    І краю немає!
  • Вася Шевченко f77d76ba
    ВІРЮ В ЗСУ.... ВІРЮ В ПЕРЕМОГУ !!!
  • Mykola Trofimenko a12d9878
    Так це ж ми ще не починали
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