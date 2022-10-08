Путин хочет "нового крупного соглашения" с Западом, - советник президента Турции Калин
Об этом он сказал в интервью CNN, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"Как мы считаем, Путин хочет иметь новое крупное соглашение, новое соглашение с Западом. Оно частично касается и Украины, несомненно. Но более глобальный вопрос - это новое соглашение между Россией и западным миром", - считает он.
По мнению советника Эрдогана, заключенные в конце холодной войны договоренности между РФ и Западом в представлении Путина не отражают нынешнюю российскую реальность.
Комментируя решение Украины не вести переговоры с Россией, пока ее президентом будет Владимир Путин, Калин сказал, что считает вероятным возобновление переговорного процесса в определенный момент в будущем.
"Вопрос в том, когда именно мы к этому вернемся и сколько вреда будет к тому времени нанесено?" – отметил он.