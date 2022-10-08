Путин хочет "нового крупного соглашения" с Западом, - советник президента Турции Калин

Советник президента Турции Ибрагим Калин считает, что президент России Владимир Путин стремится заключить с Западом "новое крупное соглашение", и именно этим можно объяснить, в частности, желание Москвы идти на переговоры.

Об этом он сказал в интервью CNN, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Как мы считаем, Путин хочет иметь новое крупное соглашение, новое соглашение с Западом. Оно частично касается и Украины, несомненно. Но более глобальный вопрос - это новое соглашение между Россией и западным миром", - считает он.

По мнению советника Эрдогана, заключенные в конце холодной войны договоренности между РФ и Западом в представлении Путина не отражают нынешнюю российскую реальность.

Комментируя решение Украины не вести переговоры с Россией, пока ее президентом будет Владимир Путин, Калин сказал, что считает вероятным возобновление переговорного процесса в определенный момент в будущем.

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"Вопрос в том, когда именно мы к этому вернемся и сколько вреда будет к тому времени нанесено?" – отметил он.