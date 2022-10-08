"Укрпочта" анонсировала выход марки с Крымским мостом. ФОТО

Почтовый оператор объявил о выпуске почтовой марки "Крымский мост на бес!".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте "Укрпочты".

"Тираж марок – 7 млн ​​экземпляров. Номинальная стоимость марки М (потому что мост), равная стоимости 18 грн за марку или 126 грн за лист из 7 марок. К марке будет выпущен конверт "Первый день", немаркированный художественный конверт и карточка. Кроме основного сюжета, марка содержит несколько интересных деталей и намеков: окурок в руках у героини, как свидетельство того, что в последнее время оккупанты очень страдают от курения в запрещенных местах, двигавшийся в пропасть легковой автомобиль оккупантов, теряя награбленные стиральные машины и другое добро, Байрактар, "случайно" пролетавший над мостом, разбитый вражеский танк, который в составе колонны переправлялся оккупантами на фронт", - говорится в сообщении.

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Детали относительно даты выхода марки и условий продаж будут опубликованы дополнительно.

Автор выпуска Юрий Шаповал – украинский художник-живописец, работает в технике живописи, графики и инсталляции.

Как сообщалось, с утра 8 октября на Крымском мосту разгорается сильный пожар. Движение по мосту перекрыли, оккупанты собираются запустить паромную переправу. На АЗС на полуострове образовались огромные очереди.

По версии россиян, пожар произошел из-за подрыва грузовика с автоцистернами. Путин создал из-за пожара правительственную комиссию.