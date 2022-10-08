Минобороны Украины: "Крейсер "Москва" и Керченский мост "упали". Что на очереди, россияне?"
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В министерстве обороны Украины отреагировали на взрыв на Крымском мосту, упомянув и о затонувшем крейсере "Москва".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Минобороны Украины написали в Twitter.
The guided missile cruiser Moskva and the Kerch Bridge – two notorious symbols of russian power in Ukrainian Crimea – have gone down.— Defense of Ukraine (@DefenceU) October 8, 2022
What’s next in line, russkies?
"Ракетный крейсер "Москва" и Керченский мост – два печально известных символа российской власти в украинском Крыму – "упали". Что на очереди, россияне?", - говорится в сообщении.