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Минобороны Украины: "Крейсер "Москва" и Керченский мост "упали". Что на очереди, россияне?"

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Минобороны Украины: "Крейсер "Москва" и Керченский мост "упали". Что на очереди, россияне?"
В министерстве обороны Украины отреагировали на взрыв на Крымском мосту, упомянув и о затонувшем крейсере "Москва".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Минобороны Украины написали в Twitter.

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"Ракетный крейсер "Москва" и Керченский мост – два печально известных символа российской власти в украинском Крыму – "упали". Что на очереди, россияне?", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Deodar Revolution
    Почему Пугачеву на расеи объявили врагом и убрали ее песни из эфира ?

    Упала ранняя звезда, в полях прохлада.
    Плывет паром, поет вода о чем-то рядом.
    И там, где светится река у тихой рощи,
    Соединяет берега седой паромщик.

    Разлук так много на земле и разных судеб,
    Надежду дарит на заре паромщик людям.
    То берег левый нужен им, то берег правый.
    Влюбленных много - он один у переправы.

    Струится время без конца у тихой рощи,
    Венчает юные сердца седой паромщик,
    Но нас с тобой соединить паром не в силах,
    Нам никогда не повторить того, что было.
  • Vlad Kruk
  • Олександр Дніпро
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