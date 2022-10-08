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Роль СБУ в "хлопке" будем комментировать после нашей окончательной победы, - пресс-секретарь СБУ Дехтяренко

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Роль СБУ в "хлопке" будем комментировать после нашей окончательной победы, - пресс-секретарь СБУ Дехтяренко
Официальный представитель СБУ заявил, что роль Службы безопасности Украины во взрыве на Керческом мосту будут комментировать после окончательной победы Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы это не комментируем. Роль СБУ или любого государственного органа Украины в хлопке будем комментировать после нашей окончательной победы", - отметил представитель СБУ Артем Дехтяренко.

Читайте: Подрыв Керченского моста – это спецоперация СБУ, - источник

Напомним, 8 октября утром на Крымском мосту произошел пожар в результате взрыва. По версии россиян, подрыв грузовика привел к возгоранию 7 топливных цистерн и частичному обрушению двух пролетов моста.

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    ну шо там?
    без потерь...
  • Ірландія
    Очі ще не проснулись а тут така бавовна бід каву сердці гріє
  • Valter Valter
    Крымский мост оказался намного слабее чем все думали. От взрыва одного грузовика упало аж три пролета притом в разных местах.
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