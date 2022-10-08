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"Не разрушен, а поврежден": власти РФ учат, как рассказывать о пожаре на Крымском мосту

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"Не разрушен, а поврежден": власти РФ учат, как рассказывать о пожаре на Крымском мосту
Российскими СМИ распространяют созданную властями "методичку" относительно того, как освещать чрезвычайное положение на Крымском мосту.

Об этом сообщает оппозиционное российское издание Медуза, передает Цензор.НЕТ.

Пропагандистам запрещено упоминать о разрушении двух пролетов моста. Их просят говорить, что мост "не разрушен, а всего лишь поврежден".

Также пропагандисты должны постоянно повторять, что подготовка к восстановительным работам уже началась. Кроме того, якобы заработала Керченская паромная переправа, а Минтранс уже запущены новые логистические маршруты.

"Судя по сообщениям на лентах РИА Новости, ТАСС и большинства других российских СМИ, рекомендации администрации президента выполняются", - отмечает "Медуза".

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Как сообщалось, с утра 8 октября на Крымском мосту начался сильный пожар. Движение по мосту перекрыли, оккупанты собираются запустить паромную переправу. На АЗС на полуострове образовались огромные очереди.

По версии россиян, пожар произошел из-за подрыва грузовика с автоцистернами. Путин создал из-за пожара правительственную комиссию.

Топ комментарии

  • CrossFirenko
  • Шимус
  • Вася Шевченко f77d76ba
    один написал... самое обидное, шо хохлы теперь весь день будут писать - шо с *балом, русня? )))
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