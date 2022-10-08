"Не разрушен, а поврежден": власти РФ учат, как рассказывать о пожаре на Крымском мосту
Об этом сообщает оппозиционное российское издание Медуза, передает Цензор.НЕТ.
Пропагандистам запрещено упоминать о разрушении двух пролетов моста. Их просят говорить, что мост "не разрушен, а всего лишь поврежден".
Также пропагандисты должны постоянно повторять, что подготовка к восстановительным работам уже началась. Кроме того, якобы заработала Керченская паромная переправа, а Минтранс уже запущены новые логистические маршруты.
"Судя по сообщениям на лентах РИА Новости, ТАСС и большинства других российских СМИ, рекомендации администрации президента выполняются", - отмечает "Медуза".
Как сообщалось, с утра 8 октября на Крымском мосту начался сильный пожар. Движение по мосту перекрыли, оккупанты собираются запустить паромную переправу. На АЗС на полуострове образовались огромные очереди.
По версии россиян, пожар произошел из-за подрыва грузовика с автоцистернами. Путин создал из-за пожара правительственную комиссию.