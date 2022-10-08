В результате взрывов и пожара на Крымском мосту погибли три человека, - Следком РФ
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В результате взрывов и пожара на Крымском мосту погибли три человека.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информируют росСМИ.
"На Крымском мосту погибли пассажиры легковушки, ехавшей рядом со взрывчатым грузовиком, из воды подняли тела мужчины и женщины", - говорится в сообщении.
Данные водителя грузовика, утверждают в ведомстве, тоже установили: это житель Краснодарского края.
Как сообщалось, с утра 8 октября на Крымском мосту начался сильный пожар. Движение по мосту перекрыли, оккупанты собираются запустить паромную переправу. На АЗС на полуострове образовались огромные очереди.
По версии россиян, пожар произошел из-за подрыва грузовика с автоцистернами. Путин создал из-за пожара правительственную комиссию.