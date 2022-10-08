Предатель Сальдо планирует массово вывезти из оккупированной Херсонской области в Крым и РФ более 10 000 украинских детей с родителями

Предатель Сальдо заявил, что детей с родителями из оккупированной Херсонщины будут массово вывозить в Крым и РФ якобы "на отдых и оздоровление".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Уже начали звонить губернаторы из Краснодарского края, Ставропольского. Они готовы принять детей. Такая же возможность предоставляется и для взрослых. Также в Крыму. До 10 тысяч каждая область и край готовы принять", - сказал предатель Украины Владимир Сальдо.

Также читайте: Украина работает над возвращением 32 детей, которые были депортированы в Россию, - Верещук

Напомним, об отправке детей из Херсонщины "на оздоровление" ранее сообщал депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань. Он напомнил, что подобные "благотворительные инициативы" были на оккупированной Харьковщине и отметил, что "рашисты не хотят оздоровлять украинских детей, это провокации. Детей хотят взять в заложники, похитить, переселить".