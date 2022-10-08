Минобороны России назначило Суровикина командующим объединенной группировкой войск в Украине

Генерал армии Сергей Суровикин был назначен командующим объединенной группировкой российских войск в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут росСМИ.

Впервые оккупационные войска получают общего командующего.

Ранее Суровикин командовал группировкой войск на оккупированной части южных областей.

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Ранее, в марте 2022 года, генпрокурор Ирина Венедиктова сообщала о подозрении, выдвинутом Суровикину. Следствие установлено, что главнокомандующий Воздушно-космическими силами России организовал вторжение российской авиации на территорию Украины и нанесение ракетно-бомбовых ударов, в том числе по гражданским объектам.

Напомним, в 1987 году Суровикин окончил Омское высшее командное военное училище, а уже через четыре года стал командиром батальона в Таманской дивизии.

Во время путча, устроенного противниками тогдашнего президента СССР Михаила Горбачева, пытавшихся сохранить от развала Советский Союз, нынешний генерал армии РФ руководил въехавшей в Москву колонной бронетехники. Тогда под гусеницами танков погибли три человека.

В 1995 году Суровикин, тогда майор, был признан Военным судом Московского гарнизона виновным в совершении нескольких преступлений. Будущий генерал был обвинен в пособничестве в приобретении и сбыте, а также ношении огнестрельного оружия и боеприпасов без соответствующего разрешения. Эти статьи тогдашнего УК предусматривали до 8 лет лишения свободы, но ему присудили только один год лишения свободы условно.

Также известно, что в 2014 году командующий войсками Восточного военного округа генерал-полковник Сергей Суровикин работал в Ростовской области, где руководил отправкой на юго-восток Украины подчиненных ему танковых частей.

Суровикин был назначен главкомом ВКС в ноябре 2017 года.

8 декабря 2017 года Суровикину было присвоено звание Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в Сирии. Награжден орденами Святого Георгия IV степени, Мужества, "За военные заслуги" и рядом медалей.

В 2021 году главнокомандующему Воздушно-космическими силами Российской Федерации Суровикину указом Путина было присвоено звание генерала армии.