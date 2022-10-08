В оккупированном Энергодаре – взрыв. В городе пропало электричество

В захваченном российскими войсками Энергодаре произошел взрыв. После этого исчезло электричество.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас после очередного взрыва пропал свет в Энергодаре", – говорится в сообщении.

Электричество отсутствует и в окрестных населенных пунктах.

Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что россияне начали обстрел из промышленной зоны и яхт-клуба.

"Теперь они хотят, чтобы не было снова света", - пишут местные паблики.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов пишет, что всего полтора часа назад электричество удалось починить после прошлого обесточивания.

Читайте также: Оккупанты ввели в Энергодаре комендантский час