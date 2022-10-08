Новости • Оккупированные территории - Крым и Донбасс

В оккупированном Энергодаре – взрыв. В городе пропало электричество

12 01213
В оккупированном Энергодаре – взрыв. В городе пропало электричество
В захваченном российскими войсками Энергодаре произошел взрыв. После этого исчезло электричество.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас после очередного взрыва пропал свет в Энергодаре", – говорится в сообщении.

Электричество отсутствует и в окрестных населенных пунктах.

Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что россияне начали обстрел из промышленной зоны и яхт-клуба.

"Теперь они хотят, чтобы не было снова света", - пишут местные паблики.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов пишет, что всего полтора часа назад электричество удалось починить после прошлого обесточивания.

Читайте также: Оккупанты ввели в Энергодаре комендантский час

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Максім ХОЙ 07fb0949
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Поползли мрачные слухи, будто дед Гундяй всею рясою обмяк и копыта у алтаря положил. Но эту весть глубинариям сообщать нельзя, ибо они и после Крымского моста черепушками поехали, а от известия, что спец-поп сморщился - и вовсе вздурятся. Так что будут мариновать аки Жирика.
  • Mykola Trofimenko a12d9878
    Ну а що ще робити, ржом та скрінім, а у перервах донатимо на ЗСУ
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости