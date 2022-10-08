В Херсонской области российские оккупанты держат технику в школах, где проходит обучение

В Херсонской области оккупанты размещают военную технику и личный состав в школах, где продолжается учебный процесс.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Отдельные школы проходят по "официальным" документам оккупантов, как те, где идет учебный процесс. В них тех учеников, чьих родителей заставили отдать детей под обучение по российской программе, действительно выводят на занятия. В то же время, в этих учреждениях размещены российские военные подразделения и техника, такие случаи наблюдаются в Голой Пристани.

Читайте также: Предатель Сальдо планирует массово вывезти из оккупированной Херсонской области в Крым и РФ более 10 000 украинских детей с родителями

Таким образом, россияне цинично используют детей как "живой щит". Центр национального сопротивления призывает жителей ВОТ эвакуироваться с ВОТ на момент операции по освобождению региона. Вернемся после деоккупации, и наши дети будут учиться в украинских школах", - говорится в сообщении.