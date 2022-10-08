На прифронтовых территориях 8 областей будут бесплатно раздавать дрова, "Укрзализныця" изготовит 6 тыс. "буржуек" для Херсонщины, - Шмыгаль

Вооруженные силы Украины продолжают освобождение оккупированных территорий. Во многих местах власти могут не успеть восстановить отопительную инфраструктуру.

Об этом предупредил в телеграм-канале премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Цензор.НЕТ.

"563 млн грн правительство выделяет 8 областям для приобретения дров и их бесплатной раздачи населению на прифронтовых территориях. Речь идет о громадах в Донецкой, Днепропетровской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях, где есть значительный риск повторного повреждения инфраструктуры из-за боевых действий. Утверждаем также порядок распределения и доставки этих дров людям.

Кроме того, "Укрзализныця" по поручению правительства изготовит 6 тысяч мобильных металлических печей ("буржуек") и дополнительно заготовит 6 тысяч кубометров дров для Херсонской области", - написал глава Кабмина.

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