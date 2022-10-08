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Оккупанты заявили о возобновлении движения по Крымскому мосту

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Оккупанты заявили о возобновлении движения по Крымскому мосту
Движение вроде бы открыли для легковых автомобилей и автобусов. Фуры будут переправляться с помощью парома.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ.

Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что движение автотранспорта по Крымскому мосту уже начато.

По его словам, сейчас движение открыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра.

"Просим водителей грузовых фур планировать маршрут движения, используя Керченскую паромную переправу. Через два часа через пролив начинает курсировать паром "Керчь-2", - сказал Аксенов.

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Как сообщалось, утром 8 октября на Крымском мосту произошел сильный пожар. Движение по мосту перекрыли, оккупанты собираются запустить паромную переправу. На АЗС на полуострове образовались огромные очереди.

По версии россиян, пожар произошел из-за подрыва грузовика с автоцистернами. Путин создал из-за пожара правительственную комиссию.

Топ комментарии

  • Яр Холодний
    Збройні Сили України входять в Крим. Керч. Паромна переправа.
    Стоїть неймовірно великий паром.
    Люди заходять, машини заїзжають...
    Година. Дві. Три.
    Капітан курить на палубі.
    - Капітан, може пора?
    - Рано.
    Через годину.
    - Капітан, може пора?
    - Рано.
    Ще через годину.
    - Капітан, ми вантажимося вже п'ять годин. В тебе що, паром гумовий?
    Капітан повільно затягується, випускає купу диму в повітря:
    - Б Е З Д О Н Н И Й.
  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Взрыв даже пошел на пользу)
  • Тетяна Тать
    так и запишем
    ехал по мосту на пароме
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