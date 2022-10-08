Количество погибших на блокпосту в Запорожье 30 сентября возросло до 32, - Старух

В больнице скончался еще один пострадавший во время российских обстрелов гуманитарной колонны в Запорожье 30 сентября. Таким образом, количество погибших возросло до 32 человек.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC Украина.

"К сожалению, мы имеем еще одну жертву террористических обстрелов пропускного пункта за городом - сегодня в больнице скончался еще один пострадавший", - сообщил чиновник.

Напомним, 30 сентября российские войска нанесли удар по гуманитарной колонне, по гражданским автомобилям под Запорожьем. В Запорожье 1 октября объявили днем ​​траура.

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Ракеты попали в колонну гражданских, пытавшуюся пересечь пункт пропуска и выехать на временно оккупированную территорию.

Среди погибших были двое детей, более 100 человек получили ранения.

По данным Нацполиции, во время удара по колонне в Запорожье россияне впервые использовали взрывающиеся сразу модернизированные ракеты С-300.

Выезд на оккупированные территории через Запорожье приостановлен на неопределенный срок.

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