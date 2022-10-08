Количество погибших на блокпосту в Запорожье 30 сентября возросло до 32, - Старух
Об этом сообщил глава ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC Украина.
"К сожалению, мы имеем еще одну жертву террористических обстрелов пропускного пункта за городом - сегодня в больнице скончался еще один пострадавший", - сообщил чиновник.
Напомним, 30 сентября российские войска нанесли удар по гуманитарной колонне, по гражданским автомобилям под Запорожьем. В Запорожье 1 октября объявили днем траура.
Ракеты попали в колонну гражданских, пытавшуюся пересечь пункт пропуска и выехать на временно оккупированную территорию.
Среди погибших были двое детей, более 100 человек получили ранения.
По данным Нацполиции, во время удара по колонне в Запорожье россияне впервые использовали взрывающиеся сразу модернизированные ракеты С-300.
Выезд на оккупированные территории через Запорожье приостановлен на неопределенный срок.