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"Самый защищенный в мире": российские власти с начала полномасштабной войны уверяли в "невозможности" удара по Крымскому мосту. Скирншоты

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"Самый защищенный в мире": российские власти с начала полномасштабной войны уверяли в "невозможности" удара по Крымскому мосту. Скирншоты
Российские власти с начала полномасштабного вторжения в Украину уверяли о невозможности атаки на Крымский мост. Эти заверения массово тиражировались в российских пропагандистских СМИ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В ответ на заявления о возможных планах украинских войск нанести удар по Крымскому мосту российские власти заявляли о невозможности этого из-за якобы надежной защиты объекта. Даже звучали заявления, что Крымский мост якобы самый "защищенный мост в мире".

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В часности, марионетка Кремля в оккупированном Крыму Сергей Аксенов 7 мая заявил, что "любые попытки нанести ущерб Крымскому мосту будут пресечены, а контроль моста осуществляется круглосуточно".

Самый защищенный в мире: российские власти с начала полномасштабной войны уверяли в невозможности удара по Крымскому мосту 01

Самый защищенный в мире: российские власти с начала полномасштабной войны уверяли в невозможности удара по Крымскому мосту 02

16 июня 2022 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уверял, что российская армия фиксирует все угрозы удара по Крымскому мосту, и поэтому такие планы  потерпят крах. В этот же день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил: "Безопасность Крыма гарантирована теми превентивными мерами и теми дополнительными мерами, которые сейчас принимаются по линии наших военных".

Самый защищенный в мире: российские власти с начала полномасштабной войны уверяли в невозможности удара по Крымскому мосту 03
Самый защищенный в мире: российские власти с начала полномасштабной войны уверяли в невозможности удара по Крымскому мосту 04
Самый защищенный в мире: российские власти с начала полномасштабной войны уверяли в невозможности удара по Крымскому мосту 05
Самый защищенный в мире: российские власти с начала полномасштабной войны уверяли в невозможности удара по Крымскому мосту 06
Самый защищенный в мире: российские власти с начала полномасштабной войны уверяли в невозможности удара по Крымскому мосту 07
Самый защищенный в мире: российские власти с начала полномасштабной войны уверяли в невозможности удара по Крымскому мосту 08

15 августа 2022 года сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди заявила: "Российские военные надежно защищают Крымский мост". В тот же день сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил: "Крымский мост надежно защищен, и военных вариантов его повредить у украинской стороны нет".

Самый защищенный в мире: российские власти с начала полномасштабной войны уверяли в невозможности удара по Крымскому мосту 09
Самый защищенный в мире: российские власти с начала полномасштабной войны уверяли в невозможности удара по Крымскому мосту 10
Самый защищенный в мире: российские власти с начала полномасштабной войны уверяли в невозможности удара по Крымскому мосту 11
Самый защищенный в мире: российские власти с начала полномасштабной войны уверяли в невозможности удара по Крымскому мосту 12
Самый защищенный в мире: российские власти с начала полномасштабной войны уверяли в невозможности удара по Крымскому мосту 13

Самый защищенный в мире: российские власти с начала полномасштабной войны уверяли в невозможности удара по Крымскому мосту 14
Самый защищенный в мире: российские власти с начала полномасштабной войны уверяли в невозможности удара по Крымскому мосту 15

Как сообщалось, утром 8 октября на Крымском мосту произошел сильный пожар. Движение по мосту перекрыли, оккупанты собираются запустить паромную переправу. На АЗС на полуострове образовались огромные очереди.

По версии россиян, пожар произошел из-за подрыва грузовика с автоцистернами. Путин создал из-за пожара правительственную комиссию.

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Топ комментарии

  • Mykola Trofimenko a12d9878
    Нагадаю, що крейсер "Москва" також був розрахований на протиповітряну оборону Все як завжди, аналоговнєт
  • olele
    чи то заколот - чи хунта?..

    В москві розпочались арешти військових

    📌 В російській столиці розпочався комплекс «заходів», спрямованих проти військових.

    📌 Рух у центрі перекрито.

    📌 В місто увійшли підрозділи дивізії оперативного призначення імені дзержинського - «еліти» росгвардії.

    📌 Вони рухаються до центру спільно з підрозділами поліції.

    📌 Відомо про численні арешти, затримання та блокування військових.

    📌 Натомість всі військові підрозділи по периметру москви приведено у підвищену бойову готовність. https://t.me/operativnoZSU/47032
  • Мобильный крематорий
    Всё точь в точь как с тазиком моцква. Тогда тоже началась суета по "наказанию виновных". Пощекочут друг другу простату бутылками и успокоятся, до следующей красной линии.
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