"Самый защищенный в мире": российские власти с начала полномасштабной войны уверяли в "невозможности" удара по Крымскому мосту. Скирншоты

Российские власти с начала полномасштабного вторжения в Украину уверяли о невозможности атаки на Крымский мост. Эти заверения массово тиражировались в российских пропагандистских СМИ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В ответ на заявления о возможных планах украинских войск нанести удар по Крымскому мосту российские власти заявляли о невозможности этого из-за якобы надежной защиты объекта. Даже звучали заявления, что Крымский мост якобы самый "защищенный мост в мире".

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В часности, марионетка Кремля в оккупированном Крыму Сергей Аксенов 7 мая заявил, что "любые попытки нанести ущерб Крымскому мосту будут пресечены, а контроль моста осуществляется круглосуточно".

16 июня 2022 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уверял, что российская армия фиксирует все угрозы удара по Крымскому мосту, и поэтому такие планы потерпят крах. В этот же день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил: "Безопасность Крыма гарантирована теми превентивными мерами и теми дополнительными мерами, которые сейчас принимаются по линии наших военных".













15 августа 2022 года сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди заявила: "Российские военные надежно защищают Крымский мост". В тот же день сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил: "Крымский мост надежно защищен, и военных вариантов его повредить у украинской стороны нет".















Как сообщалось, утром 8 октября на Крымском мосту произошел сильный пожар. Движение по мосту перекрыли, оккупанты собираются запустить паромную переправу. На АЗС на полуострове образовались огромные очереди.

По версии россиян, пожар произошел из-за подрыва грузовика с автоцистернами. Путин создал из-за пожара правительственную комиссию.