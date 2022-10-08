Из-за остановки Запорожской АЭС украинские ТЭС вынуждены дополнительно сжигать до 100 тыс. тонн угля еженедельно

Из-за террористических действий путинских войск и остановки Запорожской АЭС Украина накануне отопительного сезона столкнулась с тремя проблемами: рекордным сжиганием угля на ТЭС, аварийными остановками энергоблоков государственных ТЭС и необходимостью остановить экспорт электроэнергии в ЕС.

Об этом на своей фейсбук-странице сообщил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко, передает Цензор.НЕТ.

"Проблема №1. Остановка Запорожской АЭС и сезонное похолодание резко увеличило нагрузку на мощности других генераций. Которые и так резко сократились из-за российской оккупации и разрушения. А те, что есть, не все смогли подготовиться к "новым" реалиям. Речь, в первую очередь, о государственных ТЭС, которые вовремя не провели ремонт оборудования, их блоки сейчас "вылетают" чаще всего", – рассказал эксперт.

Как следствие, на государственном генерировании суммарно работает не более 3 из 13 доступных блоков. Не в "обойме" и все атомные энергоблоки. Из 9 доступных блоков один не работает, еще один несет нагрузку частично.

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"О чем это говорит? Нужно направить все силы и ресурсы на активизацию ремонтов оборудования электростанций. Если этого не сделать, из-за чрезмерной нагрузки рано или поздно начнут "вылетать" и те блоки, которые готовили к зиме. Пока же основная нагрузка продолжает ложиться на доступные блоки АЭС и частные ТЭС, – уточнил Омельченко.

Вторая проблема, по его убеждению, состоит в том, что недоступные атомные блоки уже месяц приходится компенсировать доступными блоками тепловой генерации. Из-за постоянной компенсирующей работы украинские ТЭС сжигают рекордные объемы угля – еженедельно дополнительно до 100 тысяч тонн.

"При таких темпах становится очевидно, что Украине придется искать дополнительные объемы угля. Но где? Собственную добычу во время войны и в короткие сроки не увеличить. Здесь бы хоть не уменьшить и то, что есть. Государственная добыча упала на треть, частная – держится на одном уровне. Да и с заблокированными портами и при рекордных мировых ценах на топливо, из-за границы много не привезешь", – говорит он.

Третьей проблемой, по его мнению, является то, что остановка Запорожской АЭС приведет к остановке экспорта электроэнергии в ЕС.

Ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в колонке на ЭП сообщил, что государственные энергогенерирующие компании оказались не готовы к отопительному сезону. Дефицит в энергосистеме компенсирует частная компания ДТЭК.