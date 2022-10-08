"На Керченском мосту прошел референдум. 99,7% моста выступило за присоединение к морю", - полиция Словакии публикует мемы о сегодняшних событиях. ФОТО

Правоохранители Словакии мемами пытаются показать абсурдность действий России. Они уверены, что высмеивание поможет дестабилизировать РФ.

Полиция Словацкой Республики на своей специальной фейсбук-странице для борьбы с обманом и мошенничеством в онлайн-пространстве обнародовала несколько мемов о взрыве на Керченском мосту 8 октября, сообщает Цензор.НЕТ.

Первым на странице появился мем "На Керченском мосту состоялся референдум. 99,7% моста выступило за присоединение к морю". "Ну, мост проголосовал, ничего нельзя поделать", - говорится в посте.

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Потом добавился мем, где героиня сериала "Игра престолов" Дейнерис созерцает мост, охваченный пламенем. "Наконец-то желание словацких дезинформаторов выполнено и в Украине станет меньше оружия - российского. Керченский мост служил стратегической артерией для передачи российских военных материалов и оружия, убивавших невинных жителей Украины", - прокомментировали в полиции.

Также правоохранители обнародовали объяснение своих публикаций. Начали с цитаты историка Тимоти Снайдера: "В определенном смысле вся российская пропаганда зависит от предположения, что Россия является сверхдержавой. Все зависит от того, воспринимаем ли мы их всерьез. И если мы искренне смеемся над ними, то еще и дестабилизируем их. Потому что в глубине души они знают, что то, что они делают, нельзя воспринимать всерьез, они знают, что их выступления в ООН нельзя воспринимать всерьез. Их вечерние телешоу не стоит воспринимать всерьез. И когда ты над этим смеешься, ты напоминаешь им то, что они сами знают - что это все просто игра".

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"Тот факт, что мы добавляем некоторые мемы, означает не то, что мы хотим играть в таблоид, а то, что мы не отдыхаем на лаврах. Ведущие эксперты по стратегической коммуникации на международной конференции упомянули Полицию Словакии в качестве примера того, как государственная администрация должна коммуникировать, когда хочет, чтобы граждане не воспринимали ее жестко и не забывали ее послания. Мы пытаемся объяснить даже сложные темы просто, увлекательно, иногда смешно, потому что люди ищут такой контент в социальных сетях.

Мы понимаем, что такой способ может не всем подойти, но из отчетов, которые мы получаем от вас каждый день, мы ясно видим, что граждане благодарны нам за нашу работу", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, утром 8 октября на Крымском мосту произошел сильный пожар. Движение по мосту перекрыли, оккупанты собираются запустить паромную переправу. На АЗС на полуострове образовались огромные очереди.

По версии россиян, пожар произошел из-за подрыва грузовика с автоцистернами. Путин создал из-за пожара правительственную комиссию.

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