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В Москве начались аресты военнослужащих, передвижение по центру города перекрыто, - ГУР Минобороны

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В Москве начались аресты военнослужащих, передвижение по центру города перекрыто, - ГУР Минобороны
Вечером 8 октября появилась информация об арестах среди российских военнослужащих.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный фейсбук ГУР Минобороны.

В сообщении отмечается: "В Москве начались аресты военных. В российской столице начался комплекс "мер", направленных против военных.

- Движение в центре перекрыто.

- В город вошли подразделения дивизии оперативного назначения имени Дзержинского – "элиты" росгвардии.

- Они двигаются в центр совместно с подразделениями полиции.

- Известно о многочисленных арестах, задержаниях и блокировках военных.

Все военные подразделения по периметру Москвы приведены в повышенную боевую готовность".

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Топ комментарии

  • Роман Пиляшенко bbd485ff
    Це найкраща новина за останні півроку... ***** наросії котиться з великої гори
  • Тетяна Тать
    врубай ********** озеро для кооператива озеро
  • Борменталь Незабаром
    в схватке русских военных и русских мусоров - победили мусора
    это всё что нужно знать про русских военных - русские военные - галимые терпилы!
    их бросили на убой, всё что они придумали - поднять копыта вверх
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