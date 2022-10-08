В Москве начались аресты военнослужащих, передвижение по центру города перекрыто, - ГУР Минобороны
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Вечером 8 октября появилась информация об арестах среди российских военнослужащих.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный фейсбук ГУР Минобороны.
В сообщении отмечается: "В Москве начались аресты военных. В российской столице начался комплекс "мер", направленных против военных.
- Движение в центре перекрыто.
- В город вошли подразделения дивизии оперативного назначения имени Дзержинского – "элиты" росгвардии.
- Они двигаются в центр совместно с подразделениями полиции.
- Известно о многочисленных арестах, задержаниях и блокировках военных.
Все военные подразделения по периметру Москвы приведены в повышенную боевую готовность".