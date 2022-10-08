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На фронте погиб чемпион Европы по плаванию Дмитрий Захарчук, - Спортивный комитет

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На фронте под Херсоном погиб спортсмен Дмитрий Захарчук.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом и фейсбуке сообщает Спортивный комитет Украины.

"В боях под Херсоном погиб Дмитрий Захарчук – чемпион Европы, призер чемпионата мира по плаванию в ластах и мастер спорта международного класса. Вечная память герою!" – говорится в сообщении.

Захарчук был воспитанником ДЮСШ "Аквалидер" и призером многих международных турниров. После начала вторжения России он сменил ласты на оружие.

За время войны против российских захватчиков на фронте погибли более 130 спортсменов.

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На фронте погиб чемпион Европы по плаванию Дмитрий Захарчук, - Спортивный комитет 01

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !!
    (допоки ми їх пам"ятаємо)
  • Тетяна Тать
    вічна пам'ять герою

    не забудем і не пробачим
  • Мари Кривец
    Герої не вмирають.

    Пам'ятаємо тих, хто пішов.

    Підтримуємо тих, хто з нами.
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