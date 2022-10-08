В течение суток 8 октября Силы обороны отразили штурмы в районе 6 населенных пунктов. Ракетные войска и артиллерия поразили 8 районов сосредоточения живой силы, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию по российскому вторжению на 18.00 8 октября.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба.

В сообщении отмечается: "Продолжаются двести двадцать седьмые сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на попытках срыва контрнаступательных действий сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем, периодически ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование оборонных рубежей и позиций на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку БПЛА.

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Российские оккупанты, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, продолжают наносить удары по критической инфраструктуре и домам гражданского населения.

Есть угроза нанесения противником авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины. В течение текущих суток оккупанты нанесли три ракетных и шестнадцать авиационных ударов, совершили более двадцати обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Огневому воздействию подверглись более пятнадцати населенных пунктов. В частности, Беловоды, Грабовское, Славгород, Уды, Чугуновка, Харьков, Часов Яр, Белогоровка, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. В республике Беларусь до 15 октября продолжены меры по проверке войск. Также, в очередной раз, продолжили закрытие воздушного пространства в южных областях этой страны.

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На других направлениях противник продолжил обстрелы из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов:

на Северском направлении – Сеньковка, Блешня и Николаевка Черниговской области, а также Бачевск, Стариково, Кондратовка и Беловоды Сумской области;

на Слобожанском направлении – Уды, Казачья Лопань, Красное, Глубокое, Огурцово, Варваровка, Нескучное, Терновая и Двуречная;

на Краматорском направлении – Терны, Новоегоровка, Макеевка, Ямполевка, Дроновка, Серебрянка, Белогоровка, Веселое и Григоровка;

на Бахмутском направлении – Верхнекаменское, Раздолевка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Майорск и Нью-Йорк;

на Авдеевском направлении – Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник наступательных действий не проводил. От вражеских обстрелов пострадала инфраструктура более 20 населенных пунктов. Среди них – Темировка, Зеленое Поле, Времевка, Нескучное, Угледар, Павловка, Ольговское, Зализнычное, Гуляйпольское, Чаривне и Мирное.

На Южнобужском направлении обстрелам подверглись районы более сорока населенных пунктов. В частности, для атаки на инфраструктуру Никополя и территорий Николаевской области враг снова задействовал иранские беспилотники-камикадзе.

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Противник продолжает нести потери. Местные больницы во временно оккупированных районах Херсонской области не справляются с потоком раненых оккупантов.

Подтверждено прибытие в детскую клиническую больницу в городе Лисичанск Луганской области до тридцати раненых захватчиков. В указанное учреждение направлен дополнительный медперсонал.

За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Белогоровка, Бахмутское, Бахмут, Майорск, Красногоровка и Терны.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла семь точных ударов по зенитным ракетным комплексам противника. Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили один БПЛА "Орлан".

Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили восемь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два склада с боеприпасами и десять других важных объектов".

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