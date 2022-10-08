Российский обстрел Запорожья 6 октября: под завалами найдены уже 19 погибших

Количество жертв российских ракетных обстрелов, совершенных 6 октября по многоэтажкам Запорожья, возросло до 19.

Об этом журналистам сообщили в ГУНП в Запорожской области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Найдено уже 19 человек", - сообщили правоохранители.

Работы по ликвидации последствий ракетной атаки продолжаются. Спасатели, коммунальщики и около сотни жителей города разбирают завалы домов, куда 6 октября попали ракеты.

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Издание уточняет, что из-под завалов пятиэтажного жилого дома деблокированы 14 погибших (из них 1 ребенок), из-под завалов четырехэтажного жилого дома деблокированы 4 погибших. Еще 14 человек обратились за медицинской помощью.

Напомним, утром 6 октября оккупанты ударили ракетами по многоэтажкам Запорожья. Разбор завалов продолжается. По состоянию на утро 8 октября количество погибших достигло 17, в том числе один ребенок.