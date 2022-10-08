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В России решили создать свое "предприятие" на захваченной Запорожской АЭС

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В России решили создать свое "предприятие" на захваченной Запорожской АЭС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании федерального государственного унитарного предприятия "Запорожская АЭС" на захваченной россиянами украинской ЗАЭС.

Соответствующее распоряжение от 7 октября опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации РФ 8 октября, передает Цензор.НЕТ.

"Во исполнение указа президента Российской Федерации от 5 октября 2022 года... Создать федеральное государственное унитарное предприятие "Запорожская атомная электростанция" (город Москва), основанное на праве хозяйственного ведения", - говорится в распоряжении.

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Росимуществу поручено утвердить устав предприятия, назначить генерального директора и обеспечить формирование уставного фонда в размере 500 тысяч рублей.

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Топ комментарии

  • Максім ХОЙ 07fb0949
  • Тетяна Тать
    Гудков (той, що старий відставний з фсб) розповів новий анекдот

    -Добрый день. А у вас есть карта рф?
    -Есть. А вам на какое число?

    раша по ходу догралася
  • Rulya Kosh
    Міри наглості такої ще не знала історія.
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