Новости • Война

Мы не знаем, как далеко может зайти мания величия Путина, - министр обороны Германии Ламбрехт

6 66130
Мы не знаем, как далеко может зайти мания величия Путина, - министр обороны Германии Ламбрехт
Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт во время визита в Литву заявила, что НАТО должно сделать больше для совместной безопасности, чтобы оградить себя от любых агрессивных действий России и ее президента Владимира Путина.

"Мы, НАТО, должны сделать больше для нашей общей безопасности, потому что мы не можем знать, насколько далеко может зайти мания величия Путина", - сказала Ламбрехт, посещая немецкие войска, дислоцированные в балтийской стране, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Выступая на литовской военной базе Рукла, глава Министерства обороны ФРГ также отметила, что к российским угрозам в сторону стран Балтии не следует относиться легкомысленно, и Германия будет оставаться преданной своим обязательствам по защите партнеров по НАТО.

Читайте также: Освобождение Лимана – это большой успех, но не поворотный момент, – глава Минобороны Германии Ламбрехт

"Мы слышали угрозы России в адрес Литвы, которая вводила европейские санкции на границе с Калининградом. Это далеко не первые угрозы, и мы должны воспринимать их всерьез и быть готовыми", - заявила она.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Aleks Sun
    Давайте не будемо перевіряти. Їбаште моль зараз.
  • arye z.
    Психіатрія (а у випадку путіна ще й геріатрія) каже нам, що манія величі своїх обмежень не має.
    Слюсар Вася Пупкін у мріях бачить себе начальником ремуправління, а президент Вова Пукін бачить себе не меньше ніж Владикою Всесвіту
  • Алекс Скела
    Не хочу быть вольною царицей,
    Хочу быть владычицей морскою,
    Чтобы жить мне в окияне-море,
    Чтоб служила мне рыбка золотая.
    И была б у меня на посылках!

    (А. С. Пушкин, "Сказка о рыбаке и рыбке")
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости