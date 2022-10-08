Мы не знаем, как далеко может зайти мания величия Путина, - министр обороны Германии Ламбрехт

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт во время визита в Литву заявила, что НАТО должно сделать больше для совместной безопасности, чтобы оградить себя от любых агрессивных действий России и ее президента Владимира Путина.

"Мы, НАТО, должны сделать больше для нашей общей безопасности, потому что мы не можем знать, насколько далеко может зайти мания величия Путина", - сказала Ламбрехт, посещая немецкие войска, дислоцированные в балтийской стране, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Выступая на литовской военной базе Рукла, глава Министерства обороны ФРГ также отметила, что к российским угрозам в сторону стран Балтии не следует относиться легкомысленно, и Германия будет оставаться преданной своим обязательствам по защите партнеров по НАТО.

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"Мы слышали угрозы России в адрес Литвы, которая вводила европейские санкции на границе с Калининградом. Это далеко не первые угрозы, и мы должны воспринимать их всерьез и быть готовыми", - заявила она.