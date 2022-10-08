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Больницы оккупированной Херсонщины не могут справиться с потоком раненых россиян, - Генштаб

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Больницы оккупированной Херсонщины не могут справиться с потоком раненых россиян, - Генштаб
Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о количестве раненых российских оккупантов и их размещении в медицинских учреждениях оккупированных территорий.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба.

В сообщении отмечается: "Противник продолжает нести потери. Местные больницы во временно оккупированных районах Херсонской области не могут справиться с потоком раненых оккупантов.

Подтверждено прибытие в детскую клиническую больницу в городе Лисичанск Луганской области около тридцати раненых захватчиков. В это учреждение направлен дополнительный медперсонал".

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  • Maxim Ak-Murza
    У русского доктора Айболита есть 2 брата - патологоанатом Айподох и психиатр Айдапох. Айболит уехал в Израэль, так шо у русни остались только его братья.
  • Yaroslav Vinnitsa
    Патологоанатом им доктор.
  • Alex Ukr fc29d6f6
    Где ж это они так поранились, унитазы откручивали зубами?
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