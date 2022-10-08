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Путин поручил ФСБ защищать Крымский мост

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Путин поручил ФСБ защищать Крымский мост
Президент России Владимир Путин возложил на ФСБ полномочия по защите незаконно построенного Крымского моста, где утром 8 октября произошел взрыв.

Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Кремля, передает Цензор.НЕТ.

Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, Крымского моста и магистрального газопровода Краснодарский край – Крым.

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"Возложить на Федеральную службу безопасности Российской Федерации полномочия по организации и координации мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Российская Федерация - полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край - Крым в период их эксплуатации", - говорится в тексте указа.

Как сообщалось, утром 8 октября на Крымском мосту произошел сильный пожар. Движение по мосту перекрыли, оккупанты собираются запустить паромную переправу. На АЗС на полуострове образовались огромные очереди.

По версии россиян, пожар произошел из-за подрыва грузовика с автоцистернами. Путин создал из-за пожара правительственную комиссию.

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Топ комментарии

  • Максім ХОЙ 07fb0949
  • Valter Valter
    А до сих пор что не защищали? И фольгой его обкладывали и баржи вокруг с секретными треугольными отражателями обставили
  • Ігор Медушівський
    Собаку ще прив'яжіть біля мосту , щоб стерегла .
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