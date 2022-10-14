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За 2 дня украинский военный сбил 4 крылатых ракеты ПЗРК "Игла"

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За 2 дня украинский военный сбил 4 крылатых ракеты ПЗРК "Игла"
Воин зенитной ракетной бригады имени гетьмана Пилипа Орлика Ярослав за два дня массированного ракетного обстрела Украины сбил 4 крылатые ракеты оккупантов точными выстрелами из ПЗРК "Игла".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Командование Воздушных Сил ВСУ.

"Во время пуска всегда есть волнение и главное – результат, ведь несбитая крылатая ракета может натворить беды. Чувство ответственности помогает справиться с тревогой и уверенно, с холодным умом произвести запуск ракеты. Вышел, поймал цель, сопроводил, нажал спуск – ракета вышла. И быстро перезаряжаешь ПЗРК! Отсоединил пусковой механизм, присоединил его к следующей "трубе" и продолжаю работать по целям", - рассказал о своей работе Ярослав.

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Топ комментарии

  • Snart
    Герою слава!!!
  • Вася Шевченко f77d76ba
    Пресвята Богородице, прикрий Святим Покровом цього Захисника України...
    Прикрий і Благослови кожного з цих синів і доньок України, боронящих нас від зла і нелюдей...
  • Роман Шишацкий
    Зарубежный инструктор спрашивает у воина ВСУ:
    - Как вы сбили росийскую ракету из ПЗРК ? Ведь в инструкции же сказано что .....
    - Так, стоп. В якій інструкції ?
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