Маск о прекращении финансирования Starlink в Украине: Следуем рекомендациям посла Мельника

Миллиардер, основатель Space X Илон Маск прокомментировал ситуацию с прекращением финансирования спутниковой сети Starlink в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал у себя в Twitter, сообщает "Главком".

Отметим, что на прошлой неделе бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник написал Маску в Twitter ответ на его предложение о возможных переговорах с РФ.

"Единственный результат: теперь ни один украинец никогда не купит вашу чертову "Теслу". Так что удачи тебе", – написал дипломат.

На это Илон Маск отреагировал твитом: "Просто следуем его совету".

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Напомним, сегодня компания Илона Маска SpaceX сообщила Пентагону, что больше не может финансировать работу систем Starlink в Украине.

Отмечается, что компании до конца года нужно будет потратить около 120 миллионов долларов. Финансирование на 2023 год оценивается в 400 миллионов долларов. SpaceX предлагает Пентагон взять финансирование на себя.

"Мы не в состоянии дальше дарить терминалы Украине или финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени", - говорится в письме Пентагону.