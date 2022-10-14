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Маск о прекращении финансирования Starlink в Украине: Следуем рекомендациям посла Мельника

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Миллиардер, основатель Space X Илон Маск прокомментировал ситуацию с прекращением финансирования спутниковой сети Starlink в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал у себя в Twitter, сообщает "Главком".

Отметим, что на прошлой неделе бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник написал Маску в Twitter ответ на его предложение о возможных переговорах с РФ.

"Единственный результат: теперь ни один украинец никогда не купит вашу чертову "Теслу". Так что удачи тебе", – написал дипломат.

Маск о прекращении финансирования Starlink в Украине: Следуем рекомендациям посла Мельника 01

На это Илон Маск отреагировал твитом: "Просто следуем его совету".

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Маск о прекращении финансирования Starlink в Украине: Следуем рекомендациям посла Мельника 02

Напомним, сегодня компания Илона Маска SpaceX сообщила Пентагону, что больше не может финансировать работу систем Starlink в Украине.

Отмечается, что компании до конца года нужно будет потратить около 120 миллионов долларов. Финансирование на 2023 год оценивается в 400 миллионов долларов. SpaceX предлагает Пентагон взять финансирование на себя.

"Мы не в состоянии дальше дарить терминалы Украине или финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени", - говорится в письме Пентагону.

Топ комментарии

  • Tierre
    Так само "обіженка" писали, коли Мельник по-хамськи звернувся до Шольца.
    Питання у тому, що Мельник, як посол не мав жодного права на хамство, бо це не професійно! По суті цей Мельник - профнепригодний.
  • Vasyl Bodnar 4847a21f
    Пропонуєте лизнути Маску і віддати РФ 4 області + Крим в обмін на старлінки???
  • Tierre
    Перед Мельником - ні. Бо Мельник - абсолютно непрофесійний ідіот у будь-якому випадку.
    Бо він - професійний дипломат і мав би зважувати кожне своє слово - чи принесе воно Україні користь, чи навпаки - нашкодить. Дипломат - це не базарна баба, він не має права на емоції.

    Дотого ж Ілон Маск дуже сильно допоміг Україні у перші місяці. Те, що кацапи підібрали під нього ключик, заслали агентку, яка втерлася до нього у довіру і промила йому трохи мізки - означає, що з ним потрібно розмовляти і поясняти московську брехню, а не скатуватись до дурних образ!
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