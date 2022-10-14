Маск о прекращении финансирования Starlink в Украине: Следуем рекомендациям посла Мельника
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал у себя в Twitter, сообщает "Главком".
Отметим, что на прошлой неделе бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник написал Маску в Twitter ответ на его предложение о возможных переговорах с РФ.
"Единственный результат: теперь ни один украинец никогда не купит вашу чертову "Теслу". Так что удачи тебе", – написал дипломат.
На это Илон Маск отреагировал твитом: "Просто следуем его совету".
Напомним, сегодня компания Илона Маска SpaceX сообщила Пентагону, что больше не может финансировать работу систем Starlink в Украине.
Отмечается, что компании до конца года нужно будет потратить около 120 миллионов долларов. Финансирование на 2023 год оценивается в 400 миллионов долларов. SpaceX предлагает Пентагон взять финансирование на себя.
"Мы не в состоянии дальше дарить терминалы Украине или финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени", - говорится в письме Пентагону.