В оккупированном Крыму арестовали пятерых обвиняемых по делу о взрыве на Крымском мосту

Подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя в аннексированном Крыму отправил в СИЗО пятерых фигурантов уголовного дела по взрыву на Керченском мосту.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Крым. Реалии" со ссылкой на российские источники.

Адвокаты двух фигурантов подтвердили арест, но отказались комментировать подробности дела. "Интерфакс" со ссылкой на свой источник сообщает, что речь идет об Артеме Азатьяне, Георгии Азатьяне, Романе Соломко, Владимире Злобе и Артуре Терчаняне.

Отмечается, что они останутся под арестом до 8 декабря.

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Напомним, ФСБ России и Следственный комитет РФ заявили, что организатором теракта на Крымском мосту якобы были Главное управление разведки минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. Задержаны 5 граждан России, 3 граждан Украины и Армении, подозреваемые в подготовке подрыва моста.