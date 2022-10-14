27 оккупантов покинули свои позиции вблизи Кременной. 22 военных арестовали, а 5 отправили обратно, - Гайдай

Вблизи Кременной в Луганской области 27 российских оккупанты оставили передовые позиции.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Передовые подразделения 488-го мотострелкового полка (в/ч 12721, ППД - г. Клинышки, Брянской области) 144-й мотострелковой дивизии РФ пытаются держать линию оккупации в районе Кременной Луганской области.



Но только за двое суток, 11-12 октября, передовые позиции оставили 27 военнослужащих, которые сложили оружие и отказались выполнять приказы своего командования", - рассказал он.

По словам Гайдая, после "собеседований с элементами прессинга" 22 из них арестовали и кинули под стражу, а 5 - вернулись на позиции, потому что командованию удалось их запугать.

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