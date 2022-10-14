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Украина получит новейшие системы ПВО NASAMS в этом месяце, - Резников

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Украина получит новейшие системы ПВО NASAMS в этом месяце, - Резников
Новейшие зенитно-ракетные комплексы NASAMS помогут усилить противовоздушную оборону. Украинские военные уже проходят на них обучение.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.net.

По словам министра обороны, в этом месяце Украина получит первые установки NASAMS. Также в октябре прибудет система противовоздушной обороны IRIS-T от Германии.

Также Резников отметил, что в настоящее время в Украине разрабатываются системы противодействия дронам, которые используют россияне. Он подчеркнул, что ряд стран-партнеров тоже задействован в процессе разработки противодействия дронам-камикадзе.

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Топ комментарии

  • Urs
    под новым осколом внезапна паламалась железная дорога
  • дмитрий a4f273bf
    То есть ДО войны вопросом противодействия дронам мы не занимались?... Ну что тут сказать, пламенный привет РНБО, МО и Укроборонпрому
  • ​‌‍‎‏ ​‌‍‎‏ 26c97767
    Когда прибудет и станет на боевое дежурство - тогда и можно будет объявить. А не пиариться сейчас.
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