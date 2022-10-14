Новости

У россиян еще почти 300 иранских дронов-камикадзе, - Резников

4 00328
У россиян еще почти 300 иранских дронов-камикадзе, - Резников
У российской армии еще около 300 иранских дронов-камикадзе, которыми она бьет по Украине. Россия пытается купить еще несколько тысяч таких беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на министра обороны Алексея Резникова в эфире телемарафона.

"По нашей информации, около 300 единиц сегодня. Это цифра, которой оперируют российские военные", – заявил глава Минобороны.

По его словам, Россия пытается закупить еще несколько тысяч иранских дронов. Резников подчеркнул, что пока не может прогнозировать, закупит ли РФ такое количество беспилотников у Ирана. Однако украинцы и ВСУ должны быть готовы к этому.

Читайте: Украина получит новейшие системы ПВО NASAMS в этом месяце, - Резников

"Мы не сидим на месте. Мы разрабатываем системы для уничтожения, подавления, потому что наши военные уже научились это делать. Мы разбираем все детали до нюансов, смотрим, какие там электронные мозги и соответственно готовим системы противодействия", - добавил Резников.

Напомним, силы ПВО сегодня утром уничтожили восемь иранских дронов-камикадзе "Shahed-136".

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Alex Dev d4763325
    За 8 міс. вже можна було налагодити виродництво власних важкіх дронів камікадзе, ракет, крилатих та балістичних і пуляти за парєбрік. Але в ОПі вирішили бомбити кацапів відосиками і единим марафоном. Де замовлення, зеля?
  • Dima30
    Пан Резніков а скільки ми зробили?Українці розробили та збудували найбільший літак у світі "Мрію" то що нам вартує зробити 100 тисяч бпла камікадзе?Подавайте в уряд програму!Досить все клянчити на Заході!
  • andi Mir
    Бл та зеблан лідерам G7 казав що у кацапів 2400 таких мопедів. Так хто бреше зебл лідерам світу, чи очкарік юріст - народу України?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости