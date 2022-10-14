Освобожденный из плена морпех Дианов передаст 23,4 млн гривен на лечение побратимов

Защитник "Азовстали" и морпех Вооруженных сил Михаил Дианов, освобожденный из плена 21 сентября, передаст почти 23,5 миллиона гривен на лечение побратимам.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Дианова, речь идет о средствах, которые украинцы задонатили ему на лечение.

"Друзья, все ваши донаты передаю на лечение побратимам! Ваши донаты были не только заботой - это еще и большая ответственность. Они должны найти правильное и честное применение", - написал он.

По словам Дианова, после освобождения из российского плена он получил колоссальную сумму помощи от людей. В общей сложности ему на лечение собрали 23 млн 430 тыс. гривен. Эти деньги он планирует передать другим военным, нуждающимся в медицинской помощи.

В то же время сам Дианов будет проходить лечение за границей. Известно, что, находясь в оккупированном Мариуполе, военный не мог получить должной медицинской помощи.

После плена его состояние только ухудшилось, поскольку надлежащую медпомощь россияне не оказывали.

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"Я планировал их (23,4 млн грн) потратить на лечение. Однако, как я уже говорил ранее, Ринат Ахметов и футбольный клуб "Шахтер" решили помочь мне с лечением, с поиском лучших врачей за границей, с подготовкой документов", – рассказывает Дианов.

Он надеется, что его правая рука, у которой не хватает 4 см кости, снова будет полноценной.

"Я мечтаю о том, что так же я смогу помочь и другим ребятам. Моя главная цель, чтобы ампутаций было меньше, а ветеранов со здоровыми конечностями – больше", – отмечает военный.

Также Дианов обещает предоставить отчет об использовании средств и рассказать о каждом, кому будет оказана помощь.