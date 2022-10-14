Освобожденный из плена морпех Дианов передаст 23,4 млн гривен на лечение побратимов
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Дианова, речь идет о средствах, которые украинцы задонатили ему на лечение.
"Друзья, все ваши донаты передаю на лечение побратимам! Ваши донаты были не только заботой - это еще и большая ответственность. Они должны найти правильное и честное применение", - написал он.
По словам Дианова, после освобождения из российского плена он получил колоссальную сумму помощи от людей. В общей сложности ему на лечение собрали 23 млн 430 тыс. гривен. Эти деньги он планирует передать другим военным, нуждающимся в медицинской помощи.
В то же время сам Дианов будет проходить лечение за границей. Известно, что, находясь в оккупированном Мариуполе, военный не мог получить должной медицинской помощи.
После плена его состояние только ухудшилось, поскольку надлежащую медпомощь россияне не оказывали.
"Я планировал их (23,4 млн грн) потратить на лечение. Однако, как я уже говорил ранее, Ринат Ахметов и футбольный клуб "Шахтер" решили помочь мне с лечением, с поиском лучших врачей за границей, с подготовкой документов", – рассказывает Дианов.
Он надеется, что его правая рука, у которой не хватает 4 см кости, снова будет полноценной.
"Я мечтаю о том, что так же я смогу помочь и другим ребятам. Моя главная цель, чтобы ампутаций было меньше, а ветеранов со здоровыми конечностями – больше", – отмечает военный.
Также Дианов обещает предоставить отчет об использовании средств и рассказать о каждом, кому будет оказана помощь.