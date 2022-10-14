Новости • Мобилизация в РФ

В течение 2 недель мобилизация в России будет завершена, - Путин

9 51426
В течение 2 недель мобилизация в России будет завершена, - Путин
Российский диктатор Путин заявил, что мобилизация будет завершена в течение 2 недель.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"В течение 2 недель все мобилизационные мероприятия будут завершены", - сказал кремлевский диктатор.

В то же время, по словам Путина, никаких новых предложений от Минобороны РФ по мобилизации не поступало и не планируется.

Саму мобилизацию он объяснил тем, что линия столкновения с Украиной 1,1 тыс. км, поэтому "охранять ее только контрактниками невозможно".

Читайте: Москва гнилой оказалась. Мизерный план мобилизации выполнили на 50%, а многие выехали, - Госдума РФ

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • MausMike
    Я знаю його радника!
  • Топ Ган
    ...на глибині 2 метри
  • акаб акабіч
    всі кцпи ховаються у лісі на 2 тижні
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости