В течение 2 недель мобилизация в России будет завершена, - Путин
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Российский диктатор Путин заявил, что мобилизация будет завершена в течение 2 недель.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.
"В течение 2 недель все мобилизационные мероприятия будут завершены", - сказал кремлевский диктатор.
В то же время, по словам Путина, никаких новых предложений от Минобороны РФ по мобилизации не поступало и не планируется.
Саму мобилизацию он объяснил тем, что линия столкновения с Украиной 1,1 тыс. км, поэтому "охранять ее только контрактниками невозможно".