Лукашенко хочет обсудить Украину с Эрдоганом с глазу на глаз

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко хочет во время двусторонней встречи в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудить Украину.

Об этом сообщил Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Мы вчера (13 октября – ред.) встречались с президентом Эрдоганом, договорились, что в ближайшее время проведем переговоры на высоком уровне. В частности, будем затрагивать вопросы Украины", - сообщил Лукашенко.

Белорусский диктатор заявил, что власти Турции - одной из ключевых стран НАТО - "не в восторге от происходящего и постоянно намекают, и уже не намекают, а даже требуют, что нужно садиться за стол переговоров и договариваться".

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