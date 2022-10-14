Лукашенко хочет обсудить Украину с Эрдоганом с глазу на глаз
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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко хочет во время двусторонней встречи в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудить Украину.
Об этом сообщил Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
"Мы вчера (13 октября – ред.) встречались с президентом Эрдоганом, договорились, что в ближайшее время проведем переговоры на высоком уровне. В частности, будем затрагивать вопросы Украины", - сообщил Лукашенко.
Белорусский диктатор заявил, что власти Турции - одной из ключевых стран НАТО - "не в восторге от происходящего и постоянно намекают, и уже не намекают, а даже требуют, что нужно садиться за стол переговоров и договариваться".