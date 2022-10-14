Российские ракеты 10 октября повредили 38 учебных заведений в Украине

В результате российских ракетных ударов 10 октября по Украине получили повреждения 38 учебных заведений.

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлетт в эфире всеукраинского телемарафона 14 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

По его словам, в Киеве получили повреждения:

одно из зданий МОН,

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко,

Киевский профессиональный колледж связи,

Дом учителя,

Президиум Национальной академии педагогических наук.

Кроме вышеупомянутых, также в столице пострадали три школы, один детский сад и два внешкольных заведения.

Взрыв ракеты на перекрестке улицы Владимирской и бульвара Шевченко в Киеве серьезно повредил одно из главных помещений МОН.

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Центр взрывной волны пришелся на здание, обслуживавшее проблемы образования и науки, инноваций, профтехобразования, цифровизации. Именно эти подразделения находились там.

В этом здании на сегодняшний день нет ни одного неповрежденного кабинета, но знаете, что символично? Было уничтожено почти все, но в конференц-зале остался стоять флаг Украины и баннер МОН", – отмечает Шкарлетт.

При этом МОН уже работает над тем, чтобы учебные заведения, поврежденные в Украине российскими ракетами 10 октября, отремонтировали в срочном порядке.

"Мы срочно формируем документ правительства, который бы дал возможность выделить сумму средств, которая пойдет на стекление, ремонт крыши для заведений, чтобы предотвратить залив и подготовиться к осенне-зимнему периоду", – сообщает глава МОН.