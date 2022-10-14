Электроснабжение по всей стране удалось стабилизировать, - Шмыгаль
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает Цензор.НЕТ.
13 октября график принудительных ограничений потребителей уже не применялся.
Пропускная способность магистральных энергетических сетей снижена из-за многочисленных разрушений в результате ракетных обстрелов и вечернего пика потребления", - отметил Шмыгаль.
Также премьер-министр сообщил, что правительство планирует из Резервного фонда выделить средства на ремонтные работы в пострадавших от недавних ракетных атак регионах. В частности, 300 млн грн Киевской области и 57 млн грн Сумской области.
"Это позволит быстро осуществить ремонты критически необходимых объектов, разрушенных и во время оккупации, и во время последних ракетных обстрелов", - сообщил Шмыгаль.