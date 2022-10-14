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У армии нет никаких проблем с выплатой средств, амуницией или зимней формой, - Резников

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У армии нет никаких проблем с выплатой средств, амуницией или зимней формой, - Резников
У украинской армии никаких проблем с выплатой средств, с амуницией или с зимней формой нет.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в телемарафоне "Единые новости", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У нас нет проблем с выплатой средств бойцам, ни с амуницией, ни с зимней формой. Сегодня зимняя форма уже развозится. Это сотни тысяч комплектов, которые раздаются непосредственно подразделениям на передовых линиях", – сказал Резников.

Он уточнил, что в первую очередь обеспечат подразделения на передовой, а дальше форма будет передаваться в тыловые части. Также Резников напомнил, что МОУ обеспечило полностью летнюю форму, на складах сегодня лежит не одна сотня тысяч бронежилетов, шлемов. И то же касается поставок зимней формы. "Никаких оснований нервничать, что кому-то не хватит формы, нет", - подчеркнул министр обороны.

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Топ комментарии

  • Urs
    от спасибо канадцам, эстонцам ....
  • Вячеслав Катан f93e927d
    **** брехлива , як і його госпідар.
  • Alex Bylim acfe5d4d
    ******** тварина, ми тільки нещодавно купували спальники форму і тд родичу в підрозділи
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