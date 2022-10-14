В НАТО объявили о начале ядерных учений "Стойкий полдень" в Бельгии

Военно-воздушные силы стран-членов НАТО проведут в Европе учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon, которые накануне анонсировал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Они пройдут с 17 по 30 октября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НАТО.

В Steadfast Noon примут участие 14 стран и до 60 самолетов разных типов. В частности, привлекут истребители четвертого и пятого поколений, таких как американские дальние бомбардировщики B-52, самолеты-разведчики и самолеты-заправщики. Тренировочные полеты будут проходить над принимающей обучение Бельгией, а также над Северным морем и Соединенным Королевством.

В то же время в Альянсе отмечают, что эти учения проводятся ежегодно и "не связаны с текущими мировыми событиями", намекая на угрозы со стороны России. Боевое оружие не используется.

"Эти учения помогают гарантировать, что ядерное сдерживание Альянса остается безопасным, защищенным и эффективным", - сказала представитель НАТО Оана Лунгеску.

Отметим, что в новой Стратегической концепции НАТО отмечено, что "фундаментальной целью ядерного потенциала НАТО является сохранение мира, предотвращение принуждения и сдерживание агрессии". В нем отмечают, что "пока существует ядерное оружие, НАТО будет оставаться ядерным альянсом, ведь целью НАТО является более безопасный мир для всех".

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