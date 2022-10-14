Сейчас нет нужды в массированных ударах по Украине, а там будет видно, - Путин

Российский диктатор Путин заявил, что сейчас нет необходимости в повторении массированных ударов по Украине, подобных тем, которые российская армия наносила 10 и 11 октября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Сейчас нет нужды в массированных ударах, во всяком случае сейчас, пока, ну а там видно будет... Из 29 объектов (в Украине, которые обстреляла российская армия 10 и 11 октября. - Ред.) семь не были поражены, как это планировало министерство обороны, но они подбирают постепенно", - сказал президент страны-оккупанта.

По данным Генштаба ВСУ, инфраструктура и гражданское население более 20 населенных пунктов Украины пострадали в результате массированных обстрелов со стороны России 10 октября. Спасатели потушили более 30 пожаров. По данным ГСЧС, известно о 19 погибших и 105 раненых.

11 октября массированные удары продолжились.

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