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Сейчас нет нужды в массированных ударах по Украине, а там будет видно, - Путин

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Сейчас нет нужды в массированных ударах по Украине, а там будет видно, - Путин
Российский диктатор Путин заявил, что сейчас нет необходимости в повторении массированных ударов по Украине, подобных тем, которые российская армия наносила 10 и 11 октября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Сейчас нет нужды в массированных ударах, во всяком случае сейчас, пока, ну а там видно будет... Из 29 объектов (в Украине, которые обстреляла российская армия 10 и 11 октября. - Ред.) семь не были поражены, как это планировало министерство обороны, но они подбирают постепенно", - сказал президент страны-оккупанта.

По данным Генштаба ВСУ, инфраструктура и гражданское население более 20 населенных пунктов Украины пострадали в результате массированных обстрелов со стороны России 10 октября. Спасатели потушили более 30 пожаров. По данным ГСЧС, известно о 19 погибших и 105 раненых.

11 октября массированные удары продолжились.

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Топ комментарии

  • Борис Белинский fd03d1ff
    Шоб ти здох
  • vadyan
    Дерьмодемон хочет заднюю дать... Не получится, тварь, цивилизованный мир уже принял решение о твоей ликвидации
  • IN UA 7395a7cc
    Обосравшись со своей спецоперацией, кремлевский шизоид перешел к ракетной террористической тактике ХАМАСа. Все починим, заменим и вышибем свинособачью орду на границы 91 года, но такие акты терроризма еще будут не раз, до тех пор в свинособакии правит террористический режим *****. А пока нужно привыкать жить как Израиль, не паниковать, не забивать на тревогу и если ты даже где то в далеком Ужгороде не расслаблять булки и помнить, что в стране война.
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