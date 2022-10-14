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США готовят новый пакет военной помощи Украине на $725 млн, - Reuters

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США готовят новый пакет военной помощи Украине на $725 млн, - Reuters
Администрация президента США Джо Байдена готовит новый пакет военной помощи Украине в размере 725 миллионов долларов.

Об этом агентству Reuters в пятницу сообщили два источника, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Ожидается, что в новом пакете будут дополнительные боеприпасы, а также военные автомобили HMMWV, но новых систем противовоздушной обороны там не предусмотрено.

Когда именно будет объявлена новая военная помощь Вашингтона, не уточняется.

Как известно, после массированных ракетных обстрелов гражданской инфраструктуры Украина призвала партнеров ускорить предоставление средств противовоздушной обороны.

В Белом доме уже заверили, что работают над ускоренной поставкой Украине систем противовоздушной обороны NASAMS.

Общая американская военная помощь Украине с начала полномасштабного вторжения России составляет около 16,8 миллиарда долларов.

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Топ комментарии

  • Тиамитоксам
    Загальна американська військова допомога Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії становить близько 16,8 мільярда доларів.
    ...........думаю что Штаты инвестируют такие деньжища исключительно в ПЕРЕМОГУ....... а ОНИ умеют считать свои деньги.....
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Амерам-черговий респект...
  • Ан Мур
    Кожну декаду місяця...
    God Bless America!
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