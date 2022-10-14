Новости • Война

В российских тюрьмах легально разрешены пытки, - Буданов

6 81915
В российских тюрьмах легально разрешены пытки, - Буданов
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что в РФ абсолютно легально разрешены пытки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"РФ недавно приняла целый ряд законов, касающихся обращения с людьми в местах содержания. И там не только речь о пленных, а вообще о заключенных. В рф абсолютно легально разрешены пытки в тюрьмах. Здесь нечего сравнивать с тем, как мы их содержим", - отметил он.

По его словам, украинские военные оттуда выходят в ужасном состоянии. Практически все после пыток очень сильно похудели.

"То, что происходит с нашими, это слишком. И, в противовес, можно посмотреть, как мы относимся к этим особям, которые пришли нас убивать", - сказал Буданов.

Буданов отметил, что к российским пленным - отношение в соответствии с женевскими конвенциями. И напомнил, что, по официальной статистике, 82 процента населения рф поддерживает так называемую "специальную военную операцию" против Украины.

Читайте также: В Донецкой области россияне обустроили пыточную в пансионате вблизи Святогорской Лавры, - СБУ. ФОТОрепортаж

Топ комментарии

  • Станіслав Топа
    Це керівник розвідки чи птах-секретар? Буданову не має чим зайнятись під час війни?
  • Mykola Trofimenko a12d9878
    Він і до війни не мав чим зайнятись...
  • Trevo Trow
    А в нас зелена пошесть взагалі все зашифрувала під грифом "єдиний телемарафон" і розграбовує собі країну та іноземні надходження у темряві і тиші, вмикаючи дурня за зразком 95 кварталу.
Смотреть все комментарии

Материалы по теме

ТОП-новости

все новости