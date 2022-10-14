За текущие сутки оккупанты нанесли 3 ракетных и 10 авиационных ударов, совершили до 10 обстрелов из РСЗО, - Генштаб ВСУ

Оперативная информация Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 18.00 14.10.2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ.

"Слава Украине! Продолжаются 233 сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. Агрессор продолжает сосредотачивать усилия на попытках реализации своих планов по выходу на административную границу Донецкой области, а также содержании захваченных районов Харьковской, Луганской, Запорожской, Николаевской.

Враг не прекращает наносить удары по критической инфраструктуре и гражданским объектам нашей страны. В течение текущих суток пострадала инфраструктура и мирные граждане населенных пунктов Константиновка, Чумаки, Лебединское, Запорожье, Давидов Брод, Мирное и Очаков. Для своих преступлений противник использовал крылатые, авиационные, зенитные управляемые ракеты и ударные беспилотные летательные аппараты иранского производства. Всего за текущие сутки оккупанты нанесли три ракетных и десять авиационных ударов, совершили до десяти обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Руководство Республики Беларусь продолжает оказывать помощь Российской Федерации для военной агрессии на территории Украины. По имеющейся информации, очередной эшелон с вооружением, военной техникой и боеприпасами прибыл из Гомеля на временно оккупированную территорию АР Крым.

Также противник совершал обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Украинское и Атинское Сумской области;

на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Стрелечья, Красне, Огурцово, Волчанск, Зеленое, Старица, Двуречная и Гряниковка;

на Краматорском направлении – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Первомайское, Надежда, Новоегоровка, Ольговка, Грековка, Ямполевка, Терны, Заречное, Торское;

на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам более пятнадцати населенных пунктов вдоль всей линии столкновения. В частности, Северск, Белогоровка, Григоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Константиновка, Опытное, Иванград;

на Авдеевском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Опытное, Невельское и Марьинка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник наступательных действий не вел и продолжает обустраивать позиции для обороны. Обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии более 20 районов населенных пунктов. Среди них – Новоселка, Времовка, Новополь, Нескучное, Золотая Нива, Угледар, Каменское и Белогорье.

На Южнобужском направлении под огонь попали районы более тридцати населенных пунктов вдоль линии столкновения.

Во временно занятом городе Херсон оккупанты изъяли из местного речного порта 13 из 15 плавсредств баржевого типа для перевозки личного состава и техники через реку Днепр.

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По уточненной информации, подтверждено уничтожение большого количества личного состава противника за предыдущие дни. Так, в результате эффективных действий Сил обороны в районах населенных пунктов Хлебодаровка Донецкой области, Токмак Запорожской области и Токаревка Херсонской области, оккупанты потеряли до 150 человек погибшими и около 100 ранеными. Также уничтожены 3 комплекса С-300 и до 10 единиц другого вооружения и военной техники.

По предварительной информации, в районе железнодорожной станции в городе Антрацит Луганской области наши воины уничтожили значительную часть вооружения и военной техники противника, транспортировавшуюся железнодорожным транспортом. Число и характер повреждений уточняются.

В течение текущих суток авиация Сил обороны нанесла тринадцать ударов. Подтверждено поражение двенадцати районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также одного зенитного ракетного комплекса противника. Ракетные войска и артиллерия поразили три пункта управления, восемь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и три боеприпаса.

Верим в Вооруженные Силы! Вместе победим! Слава Украине!" - говорится в информации Генштаба ВСУ.